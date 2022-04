L'opération de contrôle des gendarmes de l'Indre n'a pas été vaine ce dimanche. Neuf automobilistes ont été pris au volant en ayant trop bu ou consommé des stupéfiants. Et plusieurs grands excès de vitesse ont été relevés.

Trois jeunes conducteurs foncent à plus de 50km/h au-dessus de la vitesse autorisée dans l'Indre

Le message n'est visiblement pas encore bien passé. Malgré des opérations de contrôle chaque week-end dans l'Indre, les gendarmes constatent encore des comportements dangereux sur la route. Ce week-end a été particulièrement marquant. Dimanche, les forces de l'ordre étaient notamment mobilisées à Argenton-sur-Creuse. En quelques heures, trois jeunes conducteurs qui ont récemment eu leur permis ont été arrêtés à des vitesses affolantes.

171 km/h au lieu de 110 km/h sur l'autoroute A20

165 km/h au lieu de 110 km/h sur l'autoroute A20

182 km/h au lieu de 110 km/h sur l'autoroute A20

Ils devront tous s'expliquer devant la justice dans les prochaines semaines. Et leur permis de conduire est évidemment suspendu pour plusieurs mois. Les gendarmes de l'Indre ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également interpellé trois automobilistes qui avaient trop bu et six autres qui avaient consommé des stupéfiants.