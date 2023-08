Trois jeunes dans un état critique après un choc frontal en pleine nuit en Dordogne

Après le choc frontal à Brantôme (Dordogne) dans la nuit du 11 au 12 août 2023, on compte huit blessés, dont trois jeunes dans un état critique (illustration).

C'est un choc frontal qui a fait de nombreux blessés, dont certains très gravement. Deux voitures se sont percutées à Brantôme ce samedi matin. On compte huit blessés, dont trois jeunes dans un état critique.

Il est un peu plus de 4 heures, sur une grande ligne droite de la départementale 939 entre Brantôme et Mareuil, quand une voiture percute de plein fouet celle qui arrive en face. Dans ce premier véhicule, cinq jeunes de 17 et 18 ans. Ils rentrent de la boite de nuit Eden Club à Brantôme, selon les gendarmes. Le conducteur de cette voiture dit avoir été ébloui par les phares du véhicule qui arrive en face.

Tous transportés à l'hôpital

Dans cette seconde voiture, selon les gendarmes, une famille : un couple de 54 et 55 ans et une fille de 13 ans. Selon les pompiers, les trois personnes dans un "état critique" se trouvaient dans l'autre voiture, venue de Brantôme. D'après les gendarmes, l'un d'eux pourrait notamment souffrir d'une fracture au fémur. D'autres ont aussi des douleurs dorsales. Les cinq autres victimes sont légèrement blessées, même si deux d'entre elles ont dû être désincarcérées par les secours.

23 pompiers de Nontron, Thiviers, Mareuil et Brantôme ont transporté les victimes aux hôpitaux de Périgueux ou Angoulême. Le SMUR est aussi intervenu. Les deux voies ont été coupées à la circulation pendant presque deux heures, avant que l'une d'entre elles ne rouvre.

Vitesse excessive

Une enquête est ouverte par les gendarmes. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants sont négatifs. Le jeune conducteur de la voiture qui revenait de boîte de nuit roulait trop vite, selon les premiers éléments recueillis par les gendarmes.