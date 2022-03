Trois jeunes de 12 à 15 ans convoqués devant le juge des enfants pour le saccage de l'école de Bourbourg

Trois collégiens âgés de 12, 13 et 15 ans sont convoqués devant le juge des enfants, le 9 mai prochain, pour le saccage de l'école Jean-Michel Billaut de Bourboug dans le Nord. Aucune salle de l'établissement n'avait été épargnée. Les auteurs présumés se sont filmés pendant les faits.

Deux garçons âgés de 12, et 15 ans, ainsi qu'une fille âgée de 13 ans ont été interpellés mardi 8 mars à Bourbourg, dans le Nord. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs des dégradations commises à l'intérieur de l'école Jean-Michel Billaut, le weekend précédent : tout l'établissement avait été saccagé. Les trois jeunes vont être présentés devant un juge des enfants le 9 mai prochain.

Les trois jeunes se sont filmés pendant le saccage de l'école

Les trois collégiens ont pris des photos et des vidéos au moment même où ils vandalisaient l'école Jean-Michel Billaut, et qu'ils ont retransmises à leur boucle d'amis, selon le maire de la commune Éric Gens. Ils ont passé de longues heures à l'intérieur de l'école : d'abord le samedi matin, avant de rentrer chez eux pour le déjeuner, puis à nouveau le samedi après-midi et le dimanche matin.

Sols et carreaux brisés, écrans d'ordinateurs rayés, effets personnels des élèves détruits, cuisine dévastée : l'estimation des dégâts est en cours mais elle touche à sa fin. Et il y en a pour environ 50.000 à 100.000 euros dégâts, s'avance déjà le maire de Bourbourg. Grâce à la solidarité des habitants, l'école n'a fermé qu'un seul jour.

Le maire de Bourbourg ne se dit pas surpris par le profil des enfants interpellés. Ils sont déjà connus dans la commune pour des dégradations, des départs de feu volontaires, des insultes à des passants et des élus. Deux d'entre eux sont en échec scolaire. Éric Gens n'a pas souhaité recevoir en mairie les parents de l'un des jeunes. "La colère est encore trop forte", nous confie-t-il.