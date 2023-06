Trois jeunes décèdent dans un accident de la route à Fleury-les-Aubrais

Le bilan d'un accident de la route qui s'est produit cette nuit à Fleury-les-Aubrais est extrêmement lourd. Il fait état de trois morts et deux blessés dont un en urgence absolu. Les victimes sont très jeunes. Parmi les tués, deux jeunes hommes de 18 et 19 ans et une jeune fille de 18 ans. La blessée en urgence absolue est une adolescente âgée également de 18 ans, elle a été transporté au CHR d'Orléans. L'accident s'est produit aux alentours de 3 heures du matin. Le véhicule seul en cause a percuté un poteau qui soutient les caténaires du tram rue Gustave Roland, prés de gare de Fleury-les- Aubrais. 18 sapeurs-pompiers, 8 engins ont été mobilisés. Les circonstances de ce terrible accident ne sont pas connues pour l’instant.

