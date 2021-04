Trois jeunes décèdent dans un accident de la route dans le Montargois

Un terrible accident de la route est survenu peu après minuit dans la nuit de ce mardi à ce mercredi sur l'A6, à la frontière entre le Loiret et la Seine-et-Marne. Trois jeunes sont décédés, âgés de 10, 14 et 18 ans. Quatre personnes sont en urgence relative.

Pour le moment, on ne sait pas précisément ce qui s'est passé. Tout ce que l'on sait, c'est que l'accident s'est produit dans le sens Province-Paris, au niveau de la commune de Chevry-sous-le-Bignon, dans le Montargois. Les pompiers de Seine et Marne sont intervenus en premier. Les pompiers du Loiret sont venus en renfort, avec deux ambulances et un véhicule de chef de groupe.