Trois jeunes devant la justice après des dégradations et des vols dans trois communes du Nord Sarthe

Trois mineurs, âgés de 15 à 17 ans, sont soupçonnés de dégradations et de vols à Marolles-les-Braults, Saint-Vincent-des-Prés et Saint-Rémy-des-Monts, trois communes du Nord Sarthe. Des actes de délinquance commis la nuit, entre le 14 et le 17 novembre 2020.