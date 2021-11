Trois jeunes devant la justice pour avoir escaladé les toits de l'abbaye du Mont-Saint-Michel

Trois personnes d'une vingtaine d'années doivent être jugées ce lundi 8 novembre par le tribunal de police de Coutances pour avoir grimpé à mains nues et tenté d'escalader la flèche de la Merveille les 27 février et 1er mars 2021.

Les 27 février et 1er mars dernier, ces amateurs de sensations fortes ont voulu relever un défi dangereux et interdit : escalader la flèche du Mont saint-Michel qui culmine à 156 mètres et filmer leur ascension à l'aide d'un drone pour la diffuser sur internet et faire des vues sur les réseaux sociaux.

Ce challenge a été relevé, à deux jours d'intervalle, par deux groupes de jeunes originaires de Rennes, du Maine-et-Loire et des Yvelines, tous adeptes de Parkour, cette discipline d'escalade, de sauts et d'acrobaties sur le mobilier urbain et les bâtiments.

Cinq personnes ont été interpellés les 27 février et 1er mars.

Les pilotes de drones déjà jugés

Ceux qui pilotaient les drones ont été jugés en septembre pour avoir utilisé leur appareil au-dessus de la Merveille, alors que tout est très réglementé et et ils ont écopé d'amendes : 2000 euros dont 1700 avec sursis pour l'un et 4000 euros dont 3700 avec sursis pour l'autre.

Cette fois, ce sont les escaladeurs qui sont jugés pour intrusion non-autorisée dans un lieu historique ou culturel et encourent une peine d’amende qui peut s'élever à 1 500 euros.

Pour accéder aux toits de l'abbaye, ils auraient utilisé les échafaudages installés pour la restauration du site. Des mesures avaient d'ailleurs été prises par la suite pour renforcer la sécurité du chantier.