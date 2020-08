Trois jeunes secourus par les pompiers à Étretat

Il s'en est fallu de peu pour que la soirée vire au cauchemar, samedi 15 août, à Étretat. Il est environ 20 heures quand un jeune homme de 21 ans qui était en train de se baigner se retrouve en difficulté dans l'eau. Il est alors sous l'arche formés par les célèbres falaises, a de l'eau jusqu'à la tête et s'agrippe tant bien que mal à la roche.

Deux autres personnes tentent de le rejoindre pour lui venir en aide mais ils sont à leur tour piégés par les vagues et ne parviennent pas à regagner la plage.

Début de noyade

Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est appelé et 11 sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique, sont mobilisés. Avec eux, huit engins sont engagés.

Le jeune homme de 21 ans et un autre de 23 ans sont pris en charge pour une hypothermie. Le plus jeune l'est aussi pour un début de noyade. Ils sont tous les deux transportés à l'hôpital.

La troisième personne secourue s'en sort, elle, indemne mais avec certainement une belle frayeur.