Trois jeunes en garde à vue pour outrage et menaces de mort sur des gendarmes à Guilers

Trois jeunes sont en garde à vue pour avoir proféré des insultes et menaces de mort envers les gendarmes mardi soir à Guilers. L'un d'eux est déjà très connu des services de gendarmerie.

Ce sont des interpellations musclées auxquelles ont dû procéder les gendarmes de Plouzané mardi soir, sur la commune voisine de Guilers. Ils sont intervenus suite à un appel d'habitants se plaignant de ne pouvoir accéder à leur parking, en raison d'un regroupement de jeunes.

Lorsque les deux premiers gendarmes arrivent, ils découvrent sept personnes manifestement ivres : trois d'entre elles partent sur le champ, mais quatre se mettent à proférer des insultes. Certains vont jusqu'à lancer une poubelle sur la voiture des forces de l'ordre qui appellent alors des renforts.

Les quatre personnes sont interpellées, âgées de 19 et 20 ans. L'une d'elles, particulièrement virulente et déjà très connue de la justice, continue à proférer des menaces mais également des menaces de mort envers les gendarmes. Elle est toujours en garde à vue ce mercredi après-midi, ainsi que deux autres interpellés, pour outrage, rébellion, dégradations en réunion, et menaces de mort.

Le quatrième, plus calme, a été libéré ce matin.