Trois jeunes enfants blessés dans un accident sur l'A81 à La Brûlatte

Une très grosse frayeur pour les occupants d'une voiture qui circulait sur l'A81 en Mayenne, au niveau de la commune de La Brûlatte dans l'Ouest du département. En début d'après-midi ce lundi, ce véhicule est entré en collision avec un camion sur la voie de gauche de l'autoroute, la plus rapide.

D'importants moyens de secours ont été mobilisés. Une quinzaine de pompiers, des gendarmes et des équipes de l'opérateur Vinci sont intervenus sur cet accident qui a fait trois blessés légers. Les victimes sont de jeunes enfants, deux filles de 9 ans et 4 ans, et un garçon de 6 ans. Prises en charge par le SDIS-53, elles ont été transportées au centre hospitalier de Laval.