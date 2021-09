Trois jeunes filles poursuivies pour avoir volé et jeté un chien du deuxième étage à Saint-Pol-sur-Mer

Trois jeunes femmes âgées de 13, 16 et 18 ans sont poursuivies pour avoir jeté un Bichon par la fenêtre à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) le jeudi 23 septembre. Une audience est prévue le 8 mars 2022 à Dunkerque, nous informe ce mardi l'association de protection animale Stéphane Lamart, qui a décidé de se constituer partie civile.

Volé puis jeté du deuxième étage

Les trois femmes ont volé le chien qui était attaché devant un magasin Aldi jeudi 23 septembre. Le propriétaire, un sexagénaire, était en train de faire des courses, il a couru derrière les voleuses qui ont pris la fuite, se sont réfugiées dans un immeuble avant de jeter l'animal par la fenêtre du deuxième étage.

Le pronostic vital du chien engagé

Le chien, qui s'appelle Light, a eu la mâchoire fracturée. Les mises en cause ont été interpellées et placées en garde à vue au commissariat de police de Dunkerque. La plus âgée, ivre lors de son interpellation, s'est rebellée et a frappé deux policiers.