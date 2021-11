Trois jeunes frappés, à Saintes, pour avoir "chanté la Marseillaise"

Deux garçons et une jeune fille d'une vingtaine d'années ont été roués de coups à la sortie de la boite de nuit le Vegas, à Saintes, samedi matin. Selon la police, leurs agresseurs n'auraient pas supporté qu'ils chantent la Marseillaise.

Trois jeunes ont été frappés samedi, vers 7 heures, à la sortie de la discothèque le Vegas, à Saintes. Selon les éléments donnés par la police saintaise, les deux garçons et la jeune fille auraient été frappés parce "qu'ils chantaient la Marseillaise." Les occupants d'une voiture n'auraient pas supporté. Ils seraient sortis du véhicule et ils auraient donné des coups de pied et de poing aux trois jeunes.

Les agresseurs sont toujours recherchés. Les policiers de Saintes sont chargés de l'enquête.