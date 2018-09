Les faits remontent au 8 août dernier en Suisse. A la sortie d'une boîte de nuit de Genève, cinq jeunes femmes sont agressées et sérieusement blessées. Au terme de plus d'un mois d'enquête, trois hommes âgés de 20 à 25 ans sont mis en examen pour tentative d'homicide et violences aggravées.

Thonon-les-Bains, France

Aux vues des multiples témoignages recueillis, et du nombre important de personnes suspectées, au moins 6, il a fallu presque un mois et demi aux enquêteurs suisses et français pour interpeller et placer en garde à vue il y a deux jours 4 jeunes hommes, originaires de la région de Thonon-les-Bains.

Présentés à un juge d'instruction d'Annecy ce mercredi, l'un d'entre eux a été relâché faute d'éléments à charge indique le procureur de la république d'Annecy dans un communiqué, les trois autres individus, même s'ils ont nié leur implication dans l'agression ont été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et violences aggravées par deux circonstances, la réunion de plusieurs auteurs, et l'usage d'une arme, selon plusieurs témoignages, précise le même communiqué. Le juge d'instruction ayant estimé qu'il "existait à leur encontre "des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur implication"

Ils ont été placés en détention provisoire.

Ces trois hommes sont suspectés d'être les auteurs de l'agression dont ont été victimes cinq jeunes filles, trois originaires de Genève, deux de France, le 8 août dernier vers 5 h du matin à la sortie d'une boîte de nuit de Genève, "Le Petit Palace".

Trois des victimes sérieusement touchées, ont dû être hospitalisées; l'une d'entre d'elles tombée dans le coma est restée dans un état préoccupant plusieurs jours.

Plusieurs autres suspects sont toujours activement recherchés.