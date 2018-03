Mornay-sur-Allier, France

Trois jeunes hommes d'une vingtaine d'années ont été tués dans un accident de la route, vers 1h du matin ce samedi. Le conducteur a fait une sortie de route au croisement entre les départementales 2076 et 45, sur la commune de Mornay-sur-Allier (Cher), à la limite du département de la Nièvre.

Le conducteur a fait une sortie de route et le véhicule s'est encastré dans un poteau électrique, avant de finir sa course sur le mur d'une habitation. Le choc a été d'une rare violence, le poteau électrique s'est brisé et s'est couché sur le véhicule. Deux des passagers sont morts sur le coup, et le troisième est décédé quelques minutes après l'arrivée des secours. Originaire de l'Allier, ils avaient entre 23 et 27 ans.

Un chien était aussi à bord du véhicule, il a également succombé à l'accident.

7 morts sur les routes du Cher depuis le début de l'année

Les circonstances de ce drame ne sont pas encore établies, l'enquête est confié au parquet de Bourges. Cela porte à 7 le nombre de personnes décédées sur les routes du Cher depuis le début de l'année.