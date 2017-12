Trois jeunes hospitalisés après une soirée dans une boîte de nuit ouverte illégalement à Paris

Par Solène Cressant, France Bleu Paris et France Bleu

Trois jeunes sont hospitalisés depuis ce vendredi matin après avoir passé la soirée dans une boîte de nuit branchée parisienne quai d'Austerlitz dans le 13e arrondissement. Deux jeunes filles et un garçon. Elles sont entre la vie et la mort, et lui, dans un état moins grave, est en garde à vue.