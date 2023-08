Trois jeunes interpellés après des dégradations au Colisée de Roubaix lors des violences du mois de juin

Ce mardi matin à Roubaix (Nord), trois jeunes âgés de 18 et 20 ans ont été interpellés à leur domicile. Ils sont suspectés d'avoir participé aux dégradations et aux vols commis au Colisée lors des violences qui ont suivi la mort de Nahel lors d'un contrôle de police à Nanterre.

ⓘ Publicité

Dans la nuit du 29 au 30 juin, des vitres de la salle de spectacle roubaisienne avait été brisées et certains étaient parvenus à rentrer à l'intérieur. Dans le cadre de leur enquête, les policiers sont parvenus à identifier plusieurs suspects et à remonter jusqu'à eux. Ils sont accusés de dégradations et de vol aggravé et étaient toujours en garde à vue ce mercredi à 11 h.

La police indique que deux autres personnes, au profil similaire, sont toujours recherchées dans le cadre de l'enquête.