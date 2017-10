Trois jeunes mayennais convoqués au tribunal après une bagarre dans un restaurant chinois

L'audience devant le tribunal correctionnel de Laval est fixée au 6 février 2018 après une bagarre jeudi dans un restaurant lavallois de spécialités asiatiques.

Âgés de 17, 20 et 21 ans, ces trois mayennais ont été arrêtés par la BAC jeudi soir après avoir provoqué une bagarre dans le restaurant chinois "Le Palais royal" rue de Bretagne à Laval. Deux tablées se sont affrontées, vers 23h, à cause d'un échange de regard. Bilan : deux clients blessés, des tables renversées, vaisselle cassé et une cloison de 5 mètres brisée. Les trois jeunes, originaire de Loupfougères et St-Berthevin, ont passé la nuit de jeudi soir en garde à vue avant d'être relâchés, dans l'attente de leur procès.