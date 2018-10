Une jeune Mosellane originaire de Remeling a succombé à ses blessures, après le grave accident de dimanche sur l'A3, qui a déjà fait deux morts, 2 jeunes Mosellans de 18 ans originaires de Thionville et Malling.

Moselle, France

Une 3e victime mosellane a succombé à ses blessures après le grave accident de dimanche au Luxembourg. Il s'agit d'une jeune femme de 17 ans originaire de Remeling, près de Sierck les Bains, selon nos confrères du journal luxembourgeois le Wort.

Deux autres jeunes mosellans, âgés de 18 ans et originaires de Thionville et Malling, sont morts dimanche matin, vers 7h, dans cet accident sur l'A3. Tous les trois étaient à bord d'une même voiture qui a apparemment pris l'autoroute à contresens, dans une zone de chantier entre l'aire de Berchem et la croix de Gasperich. Leur véhicule a percuté un bus.