Trois jeunes se tuent sur la route près de Limoux

Les pompiers ont été appelés peu après 19h30 ce dimanche 29 août. Et ils n'ont rien pu faire sur les lieux du drame. Sur la commune de La Digne-d'Aval, à l'ouest de Limoux, une voiture a percuté un platane sur la D620, la route qui va de Limoux vers l'Ariège.

Les trois passagers du véhicules, deux femmes et un homme âgés d'une vingtaine d'années, sont morts sur le coup. Les personnels des trois ambulances, des deux véhicules de désincarcération et des deux équipes du Samu de Quillan et Carcassonne n'ont pu que constater leur décès sur place.

Le choc a été tel que la voiture a terminé sa course dans les vignes en contrebas.