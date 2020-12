Trois jeunes soupçonnés de multiples vols de vélos arrêtés à Valence

Trois jeunes de 16 et 17 ans ont été interpellés à Valence (Drôme) dans la nuit de lundi à mardi. Deux d'entre-eux roulaient après le couvre-feu et sans masques. Ils ont été remis en liberté après leur garde à vue

Trois jeunes soupçonnés de multiples vols de vélos ont été arrêtés à Valence dans la nuit de lundi à mardi. Deux d'entre-eux, âgés de 17 ans, ont été contrôlés par la BAC alors qu'ils roulaient après le couvre-feu et sans masque. L'un des deux est interpellé, et ne peut expliquer la provenance de sa bicyclette, ni de ses deux téléphones portables. L'autre prend la fuite.

Les policiers se rendent alors au domicile du fuyard et l'interpellent, ainsi que son frère de 16 ans. Le plus jeune se trouve dans une cave avec de nombreuses pièces de vélo détachées dont il n'explique pas non plus l'origine. Il se dit simplement féru de mécanique. Les trois ont été relâchés après une journée de garde à vue. La police poursuit son enquête.