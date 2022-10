Trois jeunes violemment agressés dans le sud-est d'Amiens

Trois jeunes ont été violemment agressés samedi soir dans le sud-est d'Amiens, près de la rue de Cagny. L'un est gravement blessé, les deux autres victimes ont été plus légèrement touchées, selon les pompiers de la Somme. Les trois victimes ont été transportées au CHU d'Amiens. On en sait pas plus pour le moment sur le contexte ni le ou les auteurs de l'agression.

