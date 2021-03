Trois jours après l'incendie chez OVH à Strasbourg, des entreprises alsaciennes toujours privées de site web

Trois jours après l’incendie chez OVHCloud dans le quartier du port du Rhin à Strasbourg, de nombreux sites internet d'entreprises et de collectivités restent toujours inaccessibles. Il faut dire qu’OVH, « On Vous Héberge », héberge les 2/3 du web français Trois millions de sites ont été touchés par l’incendie du centre de données strasbourgeois qui abrite 29.000 serveurs.

Parmi eux, le site web du golf de Kempferhof à Plobsheim au sud de l’agglo de Strasbourg était toujours indisponible ce vendredi. Son responsable de la communication Maxime Duvernet explique que la panne du site a d’importantes conséquences économiques : "c'est surtout problématique parce qu'il y a les compétitions, mais aussi le restaurant, l'hôtel. Cela pose un vrai problème. Les réservations d'hôtel et de golf, tout est bloqué. On ne peut même pas créer un site provisoire ailleurs. C'est un sacré coup pour nous et les joueurs" dit-il.

Le site web de l’aéroport de Strasbourg Entzheim est quant à lui resté indisponible quelques heures mercredi, avant de revenir, mais avec moins de fonctionnalités : "On a quelques fonctionnalités qui ne sont pas encore opérationnelles, comme la réservation de parking ou de centre d'affaire. ou la réservation en temps réel sur les vols. Cela pose une difficulté pour nos passagers, mais ils peuvent appeler l'aéroport" dit Renaud Paubelle, président du directoire de l'aéroport.

Retour à la normale la semaine prochaine ?

Moins d'impact en revanche pour la brasserie Météor de Hochfelden qui avait toujours son site inaccessible ce vendredi soir. Pas trop gênant précisait son directeur technique, Philippe Généreux : "pour nous, cela a des conséquences limitées, car notre site de vente par correspondance était sur un autre data center. Nos clients ne peuvent pas aller sur le site pour voir les infos que l'on y met, mais cela n'a pas d'impact commercial direct sur notre activité" dit-il.

L’agence de communication Tiz de Strasbourg a, elle, été doublement impactée puisque son site est resté plusieurs jours indisponible (avant de revenir vendredi après-midi) et que son travail est justement de créer et de gérer des sites web eux-mêmes parfois touchés par l’incendie d’OVH : "on avait mis une page d'attente en attendant. Toutes nos demandes de devis, d'informations, passaient par notre site. On a aussi eu à gérer les difficultés pour nos clients de la même manière" explique Laura Jung lla directrice adjointe.

La plupart de ces entreprises alsaciennes espèrent un retour en ligne de leur site web d’ici la fin de la semaine prochaine.

OVH indiquait ce vendredi avoir mis en place une équipe d'assistance 24h24 et 7 jours sur 7 pour ses clients. Il promet des redémarrages progressifs à partir de lundi.