Trois jours après l'incendie du centre de tri de Donville-les-Bains, les pompiers sont toujours sur place

A Donville-les-Bains, ce dimanche, trois jours après l’incendie qui a détruit une grande partie du centre de tri des déchets, les pompiers sont toujours sur place. "Ils resteront tant qu'il y a un risque de reprise des flammes, tant qu'il y a des points chauds", explique Gilles Traimond, sous-préfet d'Avranches.

Vendredi 29 mai, le feu a pris dans la cour et s’est propagé à deux bâtiments et ainsi qu'aux cartons, plastiques, caoutchouc et autres déchets recyclables qui sont stockés et conditionnés à Donville avant de partir vers des filières de recyclage. En revanche, l’amiante et le gasoil non routier stockés sur le site, ont pu être protégés et n’ont pas brûlé.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Coutances pour connaître les causes du sinistre. Elle a été confiée à la police de Granville.

"Je vois bien que les gens pensent à Lubrizol"

La crainte localement, c’est la pollution. Les relevés effectués vendredi indiquent que les fumées n’étaient pas toxiques, précise le sous-préfet.

Je vois bien que les gens pensent à Lubrizol mais Lubrizol c'est une usine chimique avec des produits hautement toxiques. Là c'est une déchetterie et on connait les éléments qui ont brûlé, explique Gilles Traimont, le sous-préfet d'Avranches. Dès vendredi, on a fait des analyses de l'atmosphère autour du site ainsi que des analyses plus précises des fumées et des particules de manière a être certain qu'elles étaient non toxiques. Tout cela pollue un peu l'atmosphère mais il n'y a pas de toxicité.

Il y a tout de même des nuisances, l'odeur de brûlé va persister encore plusieurs jours, reconnaît le sous-préfet. Il précise que les riverains peuvent appeler les sapeurs-pompiers, s'ils ont des inquiétudes ou s'ils trouvent des particules dans leur jardin et "des prélèvements seront faits s'il y a lieu".

Les bassins creusés pour récupérer l’eau qui sert à éteindre l’incendie, ont joué leur rôle et permis d’éviter une pollution des sols, de la rivière toute proche et de la mer, selon le représentant de l'Etat. Depuis vendredi, des camions se relaient pour pomper ces eaux.

Pas d'inquiétude pour le recyclage

Le site de la Sphère à Donville assurait le tri des déchets recyclables de 29 communes du territoire de Granville Terre et Mer. Mais cela ne change rien pour les habitants, assure Jean-Marie Sévin, le président de l'intercommunalité :

On est en train de trouver des solutions avec la Sphère et plusieurs collectivités manchoises qui ont des centres de tri, la solidarité joue. Certains déchets seront peut-être aussi stockés au centre du Mesnil-Aubert sur notre territoire.

Ce centre de tri recevait également des déchets des professionnels. Là aussi des solutions alternatives seront proposées rapidement, assure Granville Terre et mer.