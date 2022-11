Trois jours après, la commune de Suippes près de Châlons-en-Champagne se remet de la tornade

Les toits où les tuiles se sont envolées ont été bâchés par les pompiers ; les débris à terre, balayés. Si on ne prête pas attention, on ne pourrait pas deviner qu'une tornade est passée trois jours auparavant à Suippes, près de Châlons-en-Champagne.

Pourtant, une cinquantaine de maisons ont été touchées, et surtout, plus impressionnant, le centre de secours et d'incendie des pompiers. Le toit s'est effondré. Deux pompiers se trouvaient à l'intérieur au moment des faits. Heureusement, personne n'a été blessé.

Les dégats à Suippes après le passage de vents violents © Radio France - Clément Conte

La caserne des pompiers, trois jours après la tornade : les débris ont été déblayés et le toit bâché depuis l'incident. © Radio France - Agathe Legrand

Après avoir déblayé et balayé ce qui pouvait l'être, les habitants de Suippes ont passé le dimanche chez eux, à prendre soin de leur proche. Certains ont également été relogés chez de la famille en attendant.

Pour l'instant le montant des dégâts n'est pas encore connu, puisqu'il s'agit essentiellement d'habitations privées et de bâtiments associatifs. La mairie compte cependant mettre tout en œuvre pour aider au mieux les habitants : "Peut-être qu'il faut qu'on ouvre la déchetterie un peu plus, afin que les horaires correspondent mieux aux personnes qui travaillent, pour éviter qu'ils doivent attendre samedi prochain pour nettoyer", avance François Collart, le maire.