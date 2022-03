Trois jours après le meurtre d'un jeune homme, les réactions des habitants du quartier Greuze à Dijon

Trois jours après le meurtre d'un jeune homme, les habitants du quartier de Greuze à Dijon se disent choqués. Le drame s'est déroulé samedi 12 mars, dans la soirée, près d'une rue connue pour ses trafics de drogue.

Les habitants sont choqués

La quartier résidentielle de Greuze, vers le Parc de la Colombière parait très calme. Pourtant, la plupart des habitants que nous avons croisé refusent de témoigner au micro. Certains ne sont même pas au courant du drame qui s'est déroulé samedi soir. En revanche, tous évoquent les trafics de drogue au bas d'immeubles.

Une retraitée, installée depuis cinquante ans tout près de ces immeubles l'assure: elle s'attendait à des règlements de compte entre dealers, mais pas à un meurtre. D'autant plus que le jeune homme était du quartier: "je connaissais sa famille", me confie-t-elle.

"Avec un meurtre, on passe un cran"

Sophie accepte de parler à notre micro. Elle habite une maison à quelques rues du lieu du crime. Elle se sent toujours autant en sécurité dans le quartier, même si elle avoue être étonnée par tant de violence de la part de groupe de dealers auxquels les riverains sont habitués: "Pas une seule seconde en les voyant, on se dit qu'un jour il y aura cet événement dramatique".

J'espère que ça restera un fait divers unique

D'autres passants confient ne pas être sereins le soir lorsqu'ils rentrent chez eux ou vont à la gymnastique, par exemple. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est la peur que la situation dégénère et que les règlements de compte entre bandes rivales s'accumulent.

On n'a toujours pas plus de précisions sur les causes de la mort du jeune homme, ni sur l'enquête, qui est toujours en cours.