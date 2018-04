Wambrechies, France

Cela fait maintenant trois jours qu'elle n'a pas donné signe de vie. Angélique, 13 ans, a mystérieusement disparu mercredi à Wambrechies, près de Lille (Nord). Dans l'après-midi, elle a quitté le domicile familial en disant qu'elle allait voir des amis. Mais elle n'est jamais rentrée.

🚨 [#AvisDeRecherche] 🚨 #DisparitionInquiétante d'Angélique SIX, 13 ans, 1m51, yeux bleus, cheveux blonds longs et lisses, depuis le 25 avril 16h30 à #WAMBRECHIES (#Nord). En cas d'information contactez le commissariat de #police de #LILLE ☎️0362598031 ou 32 (jour) ou 83 60 pic.twitter.com/Zp1TYdvNQo — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) April 27, 2018

Ce samedi matin, ses parents et sa sœur ont été interrogés par la police chez eux. Les enquêteurs ont également pris des photos, précise la famille. "On ne privilégie aucune piste, on veut juste la retrouver" confie son père.

Une nouvelle battue

La famille d'Angélique organisent une deuxième battue dimanche après-midi, à Marquette-lez-Lille, la commune voisine. "On va essayer de retrouver son téléphone. Il aurait été géolocalisé jeudi soir entre Marquette et Wambrechies," affirme le papa de la jeune fille. Le départ est prévu à 14 heures, rue Pasteur. _"_On va aussi réimprimer des affiches."

Vendredi, une première battue avait été organisé dans le quartier de l'Aggripin, où ils résident. Une centaine de personnes ont participé mais les recherches n'ont rien donné.

Dans l'après-midi, les pompiers - épaulés par les secours de Marcq-en-Baroeul, Lille, Villeneuve d'Ascq et Tourcoing - ont ratissé les bords de la Deûle, et le chemin de halage jusqu'à Quesnoy-sur-Deûle. Ils n'ont pas pu plonger faute de visibilité.

Angélique est est blonde aux yeux bleus avec des taches de rousseurs. Elle mesure environ 1 mètre 50. Si vous l'apercevez appeler le commissariat de Lille ou composez le 17.