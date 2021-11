Les experts le considèrent comme le 5e feu le plus destructeur depuis 50 ans dans les Bouches-du-Rhône. Le maçon responsable de l'incendie parti de Rognac à l'été 2016 et stoppé aux portes de Marseille, est jugé à partir de ce lundi à Aix. 400 victimes et parties civiles réclament réparation.

Trois jours d'audience et plus de 400 plaignants au procès du maçon responsable du feu de Rognac à l'été 2016

C'était le 10 août 2016, en début d'après-midi. Un jour de fort mistral et de grande sécheresse, l'un des incendies les plus intenses, les plus violents des 50 dernières années en Provence.

Le feu parti de Rognac, suite à un mégot de cigarette mal éteint, sera stoppé trois jours plus tard, aux portes de Marseille. Plus de cinq ans après, l'homme à l'origine du sinistre, un maçon âgé aujourd'hui de 40 ans, est jugé ce lundi 15 novembre, au tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, pendant trois jours. Un procès hors norme avec près de 450 victimes et parties civiles pour demander réparations.

Un incendie dévastateur

Selon les experts, il s'agit du 5e feu le plus destructeur depuis 50 ans dans les Bouches-du-Rhône. Il faut dire que ce 10 août 2016, le mistral souffle à 90 km/h, la sécheresse est très avancée après plus de trois mois sans pluie. Alors quand le mégot incandescent de cigarette est lancé par le maçon sur un talus d'herbes sèches, le feu est vite incontrôlable.

Les flammes avancent jusqu'à 80 mètres par minute. En trois jours l'incendie est aux portes de Marseille. Les quelques 2.000 pompiers mobilisés avec près de 600 véhicules et un soutien aérien conséquent, mettront sept jours de plus pour l'éteindre.

Au final, le bilan corporel et matériel est considérable : huit victimes intoxiquées, brulées et traumatisées, 2.600 hectares de végétation détruits, plus d'une centaine de bâtiment et maisons touchés ou ravagés. Les dégâts sont estimés à environ 65 millions d'euros.

"Des flammes de 30 mètres de haut" - Pierre, habitant des Pennes-Mirabeau

Plus de cinq ans après le passage des flammes, les habitants des communes traversées par l'incendie géant n'ont rien oublié. "On était terrorisé, se souvient Pierre, 61 ans. Il y avait des flammes de 30 mètres de haut ! On les avait à 100 mètres de la maison. La chaleur que ça dégage." Ce jour-là, accompagné de son épouse et sa fille, cet habitant des Pennes-Mirabeau constate, impuissant, le feu ravager sa parcelle de pins méditerranéens. "On a fait arracher 150 arbres, 700 mètres de clôture ont brûlé. Nos dégâts sont estimés à 200.000 euros. On a touché autour de 8.000 euros de l'assurance, se désole Pierre qui attend que la justice passe. Quand il y a une catastrophe naturelle, tout le monde est remboursé. Là, c'est quelqu'un qui a mis le feu. Il faut que l'assurance joue son rôle, c'est tout".

"Je suis traumatisée" - Anna, 58 ans, brûlée à la face et intoxiquée par les fumées de l'incendie.

Parmi les plus de 400 plaignants, huit ont été touchés dans leur chair. Comme les six membres de la famille Santiago à Vitrolles. La mère, le fils et les quatre filles sont restés jusqu'au bout pour combattre les flammes et tenter de sauver leur maison et leurs biens malgré le danger. Anna, 58 ans, a été brûlée à la face, intoxiquée par les fumées. Sur France Bleu Provence, elle raconte sa vie depuis ce sinistre 10 août 2016. "L'été quand il fait chaud, j'ai toujours peur que l'herbe prenne feu. J'ai toujours un tuyau d'eau à disposition au cas où. Je suis traumatisée et ça restera à vie".

"J'ai même peur de faire un barbecue" Copier

Le maçon aujourd'hui âgé de 40 ans, père de 4 enfants, est jugé pour blessures involontaires, destructions ou dégradations involontaires de bien d'autrui par incendie dû à l'absence de prudence. Il risque - en théorie - jusqu'à 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende. Début d'audience ce lundi à 9 heures. Le procès doit durer jusqu'à mercredi.

Une souche de pins noircie par l'incendie du 10 août 2016. © Radio France - Fred Chapuis

Ici les restes d'un poulailler détruit par les flammes. © Radio France - Fred Chapuis

Cinq ans après le passage des flammes, la végétation repousse doucement. Mais la forêt de pins détruite ce jour là est perdue à jamais. © Radio France - Fred Chapuis

Ici les restes d'un arbre calciné par l'incendie. Avant l'incendie, des arbres masquaient l'autoroute aux habitants. © Radio France - Fred Chapuis