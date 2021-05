Trois jours de mobilisation à Bar-le-Duc pour soutenir les opposants au projet Cigéo de Bure

La préfecture de la Meuse s'attend à une forte mobilisation à Bar-le-Duc de ce mardi 1er au jeudi 3 juin. Les différents collectifs d'opposants au projet Cigéo d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure appellent à venir soutenir sept militants.

Ils seront jugés en correctionnelle à Bar-le-Duc pour "association de malfaiteurs" du 1er au 3 juin concernant des délits remontant à 2017 lors d'actions militantes. Dans un communiqué, le réseau "sortir du nucléaire" dénonce ces mises en accusation : "ce qu’on reprochait à ces personnes, c’était tout simplement d’avoir joué un rôle actif dans cette lutte. S’être organisé, avoir participé à des manifestations, être en contact avec de nombreuses personnes."

Une manifestation, autorisée par la préfecture, est organisée le mardi 1er juin à 14h dans le centre de la préfecture meusienne. Des stands seront aussi installés pendant les trois jours sur la Place Saint-Pierre avec différents actions et prises de paroles.

La mobilisation pourrait se poursuivre jusqu'au vendredi 4 juin selon la préfecture de la Meuse.

La préfecture temporise et prévient

Dans un communiqué, elle indique que la "liberté d'expression qui inclut le droit de manifester [...] est encadrée par des règles. Ainsi, elle doit notamment être conciliée avec l'ordre public, la sécurité routière et les règles sanitaires". La préfecture assure également que des moyens seront mis en place pour "garantir la sécurité de la population" et prévient : "Toute action susceptible de mettre en danger la sécurité, la santé des personnes, et de troubler l'ordre public fera l'objet d'une réponde appropriée."

La circulation et le stationnement sur la place Saint-Pierre et dans les rues Albert-Cim seront interdits, les parcs publics seront fermés. La préfecture recommande "d'éviter les autres secteurs et de se tenir informés sur le site et les réseaux sociaux de la préfecture".