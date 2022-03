Trois laboratoires clandestins de transformation et conditionnement de drogues ont été démantelés au Havre

Trois hommes ont été placés en détention provisoire et cinq sous contrôle judiciaire après la découverte de trois laboratoires clandestins de fabrication et de conditionnement de drogue au Havre.

Un important trafic de stupéfiants a été démantelé au Havre. C'est le résultat de quatre mois d'enquête. En novembre dernier, les policiers de la brigade des stupéfiants de la sécurité urbaine du Havre ont obtenu des renseignements faisant état d'un trafic d'héroïne important dans la ville. Des surveillances physiques puis techniques ont confirmé leurs soupçons. Ils ont repéré des lieux de transformation et de stockage de drogue et ont identifié des suspects. Jeudi 24 février, ils ont procédé à une série d'interpellations. Une dizaine hommes âgés de 25 ans à une cinquantaine d'années, ont été placés en garde à vue. Huit ont été déféré devant le parquet, ce lundi.

45.000 euros en liquide et une dizaine de kilos de drogue

Trois suspects ont été placés en détention provisoire et cinq sous contrôle judiciaire, indique ce mardi Bruno Dieudonné, le procureur de la République du Havre. Après ces interpellations, les enquêteurs ont pu confirmer l'existence de trois laboratoire clandestins de fabrication et de conditionnement de drogue. Lors des perquisitions, ils ont mis la main sur huit kilos d'héroïne, près de trois kilos de cannabis (résine et herbe), de la cocaïne et de l'ecstasy (en petite quantité), ainsi que du matériel nécessaire à la découpe et au conditionnement de ces produits. Ils ont également saisi 45.000 euros en liquide.