Trois lignes de bus sont déviées à Chambéry suite à des tirs de projectiles

L'agglomération du Grand Chambéry a décidé de protéger ses chauffeurs et ses bus, après la répétition de jets de projectile durant les tournées. Sept agressions depuis le début du mois ! Dans un communiqué, la communauté de communes déplore "un nombre tristement élevé en comparaison des actes recensés habituellement."

Un climat d'insécurité

Philippe Gamen, président de Grand Chambéry, condamne fermement ces actes "qui nuisent à l’intérêt général en perturbant le service public, et créent un climat d'insécurité parmi les usagers et les employés du réseau de l’agglomération Synchro Bus."

La préfecture de la Savoie a été sollicitée pour renforcer la présence policière.

Des mesures préventives ont été prises sur le réseau : les lignes Chrono A et B et la ligne 1 sont déviées le soir à partir de 20 h, ce vendredi 16 et le samedi 17 octobre inclus.

Renseignements sur les modifications sur www.synchro-bus.fr