Trois locaux syndicaux cambriolés durant le week-end à Guéret

Guéret, France

C'est un lieu ouvert et bien connu des Guérétois qui a été cambriolé durant le week-end.

Entre vendredi soir et ce lundi matin, la maison des associations, rue de Braconne, a été visitée par "plusieurs personnes sans doute", selon la police.

Les locaux de la CGT, de la CFDT et de la CFTC ont été forcés, plusieurs ordinateurs portables, tours d'ordinateur, et écrans ont été volés, ainsi qu'un vidéoprojecteur, un fauteuil de bureau et une petit somme d'argent liquide.

Il n'y a pas d'autre dégât que sur les portes.

La police attend toujours des nouvelles de la CFTC

Le butin est peut-être plus important, pour l'heure seuls les représentants de la CGT et de la CFDT ont portés plainte... les enquêteurs ne savent donc pas quel est l'éventuel préjudice pour la CFTC.

Action anti-syndicale ou simple vol crapuleux ? La police s'oriente vers la deuxième hypothèse.