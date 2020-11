Confinement : la justice suspend les arrêtés de maires nordistes qui autorisaient l'ouverture des commerces

Le tribunal administratif de Lille a suspendu vendredi les arrêtés des maires de Faches-Thumesnil, du Cateau-Cambrésis et d'Estaires, qui autorisaient les commerces "non essentiels" à ouvrir malgré le confinement.

Les maires frondeurs du Nord ont perdu une bataille judiciaire. Au début du reconfinement, ils ont pris des arrêtés pour maintenir l'ouverture des commerces de proximité, jugés "non essentiels" pour le gouvernement. Mais ce vendredi le tribunal administratif de Lille a donné raison à la préfecture, qui avait déposé un recours contre ces arrêtés.

Le tribunal a suspendu les arrêtés des maires de Faches-Thumesnil, du Cateau-Cambrésis et d'Estaires. Le juge des référés a rappelé que les maires "ne peuvent remettre en cause ou assouplir les mesures prescrites par les autorités compétentes de l'Etat".

Dans ces trois communes, les fleuristes, coiffeurs et cafetiers devront donc rester fermés, comme partout ailleurs en France. Dans les faits, très peu de commerçants avaient osé lever le rideau cette semaine, par crainte des sanctions et d'une fermeture administrative.

Défaite judiciaire, victoire médiatique ?

La décision du tribunal ne surprend pas le maire France insoumise de Faches-Thumesnil, Patrick Proisy : "On s'y attendait, étant donné que la préfecture nous avait déjà demandé de retirer notre arrêté." En revanche, il estime qu'il a tout de même remporté une victoire : "Cet arrêté avait aussi une portée symbolique, montrer aux commerçants qu'on les soutient et faire remonter aux hautes sphères de l'Etat leurs difficultés économiques et psychologiques."

Sur France Bleu Nord vendredi matin, le préfet de la région Michel Lalande a commenté les arrêtés de ces maires frondeurs : " Ils ont perdu une bonne occasion de faire preuve d'intérêt général." Le préfet a également "donné rendez-vous au tribunal" aux prochains élus qui prendraient des arrêtés similaires.