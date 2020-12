Trois Marseillais soupçonnés d'avoir escroqué des viticulteurs vauclusiens

Trois hommes originaires de Marseille sont soupçonné d'avoir arnaqué une vingtaine de personnes en Vaucluse, principalement des professionnels du secteur viticole. Les mis en cause ont été interpellés dans les Bouches-du-Rhône, à Allauch et Plan-de-Cuques. Après plusieurs garde-à-vue, ils seront bientôt convoqués devant le tribunal de Carpentras.

Fausse identité et coordonnées bancaires usurpées

Dans cette affaire, une première plainte pour escroquerie émanant d'une entreprise viticole est déposée à la gendarmerie de Châteauneuf-du-Pape en septembre dernier. Puis, le scénario se répète. Très vite, les militaires reçoivent d'autres plaintes pour des faits semblables.

L'enquête est menée conjointement avec la brigade de la commune et la brigade de recherches d'Orange. Les investigateurs identifient exactement 19 victimes. Les trois escrocs présumés sont accusés d'avoir utilisé une fausse identité et des coordonnées bancaires usurpées pour passer des commandes sur internet entre juin 2020 et octobre dernier.

Le préjudice total s'élève à 74.000 euros.