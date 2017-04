Trois migrants sauvés en pleine montagne près de Menton par les CRS

Les trois hommes, âgés de 19 à 23 ans ont été découverts tétanisés. Les secours ont mis plusieurs heures à leur venir en aide, près du chemin du Pas de la mort, entre le village italien de Grimaldi et Menton. Un parcours dangereux très emprunté par les migrants pour tenter de passer en France.

Il est 21h30 quand l'équipe des CRS secours montagne des Alpes-Maritimes est appelée pour venir en aide à trois hommes bloqués près du poste frontière de Menton, à proximité du Pas de la Mort. Le Pas de la mort est un sentier de montagne très utilisé par les migrants pour relier le village de Grimaldi en Italie, à Menton, en France. En ce samedi soir, les dix CRS grimpent à pieds à cause du mauvais temps et ils mettent plusieurs heures avant de localiser les trois migrants, qui avaient emprunté un chemin encore plus compliqué. Ils étaient accrochés à des branches pour éviter de tomber.

"Une opération très technique"

Les CRS ont dû intervenir prudemment car le sol était glissant, ils devaient éviter de faire chuter des pierres ou une partie du sol meuble où se trouvaient les trois hommes, "une opération très technique" précise le chef de la section CRS. Les trois migrants, un Malien et deux Guinéens, âgés de 19 à 23 ans ont été découverts tétanisés. Ils ont été transportés grâce à l'hélicoptère de la sécurité civile de Cannes jusqu'à Menton où les pompiers et la police aux frontières les ont pris en charge.