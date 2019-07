Trois militaires du 19e RG de Besançon décèdent en Guyane

Besançon, France

Trois miltaires du 19e Régiment du Génie de Besançon sont décédés, annonce ce jeudi la ministre des Armées Florence Parly. Cinq autres militaires sont blessés, victimes d'émanations toxiques au fond d'une galerie. Ils étaient en mission contre l'orpaillage illégal.

Ils participaient à l'opération Harpie de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, et étaient déployés en mission de courte durée au sein du 9e Régiment d'infanterie de marine de Cayenne.

La ministre Florence Parly salue dans un communiqué ce matin "leur dévouement force le respect et nous rappelle que chaque jour et chaque heure des hommes et des femmes de nos Armées veillent et s'exposent avec courage pour notre sécurité".