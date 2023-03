Finistère : 3.000 bacs à déchets incendiés à Lannilis

Sur les photos diffusées par les gendarmes du Finistère, il ne reste des bacs, que des amoncellements noircis de plastique carbonisé. À côté, d'autres bacs à déchets, déformés par la chaleur. Les faits remontent au jeudi 2 mars, vers 6h30 du matin à Lannilis. Plus de 3.000 bacs à déchets appartenant à la Communauté de communes du Pays des Abers sont retrouvés incendiés, trois véhicules caillassés.

Lundi, les gendarmes de Plabennec ont interpellé deux majeurs et un adolescent qui ont reconnu les faits. Les deux plus âgés sont convoqués pour une audience de reconnaissance préalable de culpabilité (plaider-coupable), le plus jeune sera convoqué devant le juge des enfants.

L'intercommunalité chiffre son préjudice à 122.000 euros.