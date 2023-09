Trois mineurs de 15 et 16 ans, radicalisés et soupçonnés de projets violents, interpellés à Joué-lès-Tours

Trois mineurs de 15 et 16 ans ont été mis en examen par un juge antiterroriste parisien, a appris France Info ce vendredi, de source proche du dossier. Radicalisés et soupçonnés de projets violents, les adolescents ont été interpellés fin août et début septembre à Joué-lès-Tours par la Direction générale de la sécurité Intérieure, la DGSI.

Ils avaient été repérés quelques semaines plus tôt, en train de réaliser des tests d'explosifs artisanaux. Les mineurs avaient réussi à fabriquer du TATP, un explosif prisé des djihadistes. C'est par exemple ce que contenaient les ceintures explosives des terroristes du Bataclan, en 2015. Les trois adolescents relayaient également de la propagande sur une chaine Télégram.

Un des trois adolescents avait prété allégeance à l'Etat islamique. Il envisageait de se rendre en Syrie. Les deux autres envisageaient une action violente. Ils ont reconnu leur idéologie.

Après leurs mises en examen, deux jeunes ont été écroués et le troisième est placé sous contrôle judiciaire dans un centre éducatif.