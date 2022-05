Trois mineurs de 16 ans en détention provisoire près d'Orléans après des agressions via les réseaux sociaux

Trois mineurs de 16 ans ont été interpellés après deux agressions à Saint Jean le Blanc, les 2 et 4 mai derniers. Ilse faisaient passer pour des femmes, sur les réseaux sociaux et avaient fixé des rendez-vous à leurs victimes. Sur place celles-ci ont été agressées, blessées, et dépouillées selon le parquet d'Orléans.

Le soir du dimanche 2 mai à Saint Jean le Blanc un homme pense avoir rendez-vous avec une femme rencontrée sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ce sont trois hommes qui l'attendent et qui tout de suite le rouent de coups, ils sont armés d'une lame, peut-être un couteau.

Mis en examen pour vol avec usage d'une arme

Ils le blessent à la main, sérieusement, et détruisent les vitres de sa voiture. Il parvient à s'enfuir et à prévenir la police et les pompiers. Deux jours plus tard, même scenario, cette fois la victime a 36 ans, l'homme est gazé par trois individus masqués, ils lui assènent un coup de couteau et lui volent 80 euros.

Lui aussi prend la fuite, ses trois agresseurs, le poursuivent, il prévient la police. Quelques minutes plus tard les enquêteurs arrêtent les trois agresseurs, ils correspondent à la description donnée par la victime, ils sont mis en examen rapidement, pour vol avec usage ou menace d'une arme, la peine dans ce genre de prévention peut aller jusqu'à 20 ans. Tous les trois ont 16 ans, ils sont, dans l'attente d'une décision de justice, placés tous les trois en détention.