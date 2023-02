Trois mineurs, dont un conducteur de 15 ans, interpellés après un refus d'obtempérer à Vannes

Un jeune de 15 ans a été interpellé ce vendredi dans le secteur d'Auray, après un refus d'obtempérer à Vannes, jeudi en début d'après-midi. Il avait pris la fuite dans un premier temps, avec deux passagers, eux aussi mineurs.

C'est vers 14 heures qu'un policier repère à Vannes un véhicule, signalé comme volé à Auray depuis lundi, avec trois personnes à bord. Une filature se met alors en place avant une intervention des forces de l'ordre dans le quartier Ménimur. Le conducteur de la voiture et ses deux passagers refusent d'obtempérer, grillent plusieurs feux rouges et panneaux stop, et finissent par percuter plusieurs fois des véhicules de police qui tentent de les intercepter.

Les deux passagers à bord sont interpellés dans la foulée, le conducteur de son côté parvient à prendre la fuite. Il a finalement été arrêté tôt ce vendredi matin à Auray. Déjà connu des services de police, il a affirmé lors de son audition avoir trouvé le véhicule avec les clés à l'intérieur. Il a été déféré ce vendredi devant le parquet de Lorient.