Trois mineurs gravement blessés ce lundi, après un accident sur l'A75

Trois mineurs ont été gravement blessés, ce lundi à la mi-journée, suite à un accident sur l'A75. Le conducteur, âgé de 15 ans, était à l'origine recherché par les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte.

ⓘ Publicité

L'accident s'est produit au niveau de la sortie 4 de l'autoroute (Roche-Blanche), en direction de Clermont-Ferrand. Il a impliqué trois mineurs originaires de la région parisienne, deux garçons de 15 et 16 ans et une jeune fille de 17 ans, qui a été éjectée du véhicule. Le choc a été violent, leur 4x4 a percuté la glissière de sécurité et s'est retrouvé de l'autre côté, dans le fossé. Les trois jeunes ont été pris en charge au CHU de Clermont.

Désormais, il reste à déterminer les circonstances de cet accident. Le conducteur âgé de 15 ans était à l'origine recherché par les forces de l'ordre. Par ailleurs, le véhicule a été volé. L'enquête a été confiée à l'escadron départemental de sécurité routière.