Trois mineurs interpellés à Orléans, suspectés du viol d'une adolescente de 13 ans

Trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été interpellés cette semaine à Orléans, après le viol d'une mineure de 13 ans. Placés en garde à vue, ils ont été présentés à un juge d'instruction ce vendredi. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour "viol et complicité de viol".

Trois adolescents, âgés de 14 et 15 ans, sont entendus par un juge d'instruction d'Orléans ce 23 décembre. Interpellés et placés en garde à vue deux jours plus tôt, ils sont suspectés d'avoir violé une mineure de 13 ans la semaine du 13 décembre, a confirmé à France Bleu Orléans le procureur adjoint Éric Sandjivy. Une information judiciaire a été ouverte pour "viol et complicité de viol".

Interrogée par les policiers de la sûreté départementale, la victime présumée a expliqué avoir rencontré ses agresseurs sur les réseaux sociaux, et être allée les retrouver en compagnie d'une amie. C'est après le départ de cette amie que les trois suspects l'auraient violée à tour de rôle, dans le local technique de l'immeuble où vit l'un des trois adolescents interpellés.

Selon le site actu17, c'est le collège de la mineure de 13 ans qui a alerté les forces de l'ordre. Interpellés le 21 décembre à 6h du matin à leur domicile, les trois suspects ont donné des versions différentes des faits lors de leur garde à vue. L'un d'eux a affirmé que la jeune fille leur avait proposé un acte sexuel, et un autre a assuré avoir envoyé des messages d'excuses à la victime, a confirmé le parquet d'Orléans, qui a requis un contrôle judiciaire à l'encontre des suspects, sans mandat de dépôt.