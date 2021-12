Trois mineurs interpellés à Saint-Maximin pour des inscriptions à caractère antisémite

Les gendarmes ont interpellé trois mineurs mercredi soir qui s'étaient introduits dans l'école Jean Moulin à Saint-Maximin. Ils sont soupçonnés d'avoir pénétré à deux reprises en début de semaine dans une école voisine dans la commune et d'avoir inscrit des propos à caractère antisémite.

Trois mineurs ont été interpellés ce mercredi vers 22h45 par les gendarmes dans l'école Jean Jaurès de Saint-Maximin. Le trio âgé de 15 ans est soupçonné d'être les auteurs de dégradations commises en début de semaine à deux reprises dans un autre établissement maximois, l'école Jean Moulin. Des inscriptions à caractère antisémite avaient notamment été découverts. Un dispositif de surveillance avait alors été mis en place immédiatement pas les gendarmes.

Jamais deux sans trois. La troisième a été la bonne pour les militaires qui avaient mis en place un dispositif de surveillance après la découverte en début de semaine à deux reprises de dégradations et de tags antisémites dans l'école Jean Moulin. Les individus s'étaient introduits dans le bâtiment scolaire en escaladant un mur puis en pénétrant dans une classe au premier étage en passant par une fenêtre mal fermée. Des cigarettes consommées ont été retrouvées sur place. Ils se sont servis d'un feutre pour écrire sur les bureaux et sur le tableau. Et ils ont vidé la nourriture des poissons dans l'aquarium. Il manquerait également une enceinte connectée.

Les trois jeunes sont donc soupçonnés d'avoir voulu dégrader une autre école ce mercredi soir, mais grâce au dispositif de surveillance mis en place par les gendarmes, ils ont été repérés sur les caméras de vidéoprotection. La police municipale a donné l'alerte et s'est tenue à l'extérieur pour éviter toute fuite, pendant que les gendarmes du PSIG et de la communauté de brigades de Saint-Maximin sont intervenus dans les locaux.

Les trois jeunes ont été interpellés sans difficulté. Ils ont été remis à leurs parents, et feront l'objet d'une convocation ultérieure devant la justice.