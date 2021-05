Trois mineurs interpellés en flagrant délit après une série de vols dans des restaurants de Montargis

Trois mineurs ont été interpellés par les policiers de Montargis ce jeudi vers 4 heures. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé plusieurs restaurants de la ville en une nuit, et d'y avoir dérobé plusieurs centaines d'euros en espèces. Préjudice : quelques centaines d'euros dérobés dans les caisses.

Trois mineurs ont été interpellés par les policiers de la BAC (brigade anticriminalité) de Montargis ce jeudi au petit matin. Ils seront poursuivis pour des tentatives de vols et vols dans quatre restaurants et une pharmacie de la ville, indique Loïc Abrial, procureur de la République de Montargis.

Il s'agit de trois "mineurs non accompagnés", des mineurs étrangers présents sur le territoire français sans père ni mère ni aucun adulte mandaté pour les représenter et qui sont donc pris en charge à ce titre par les services du conseil départemental du Loiret.

Arrêtés en flagrant délit

Ils ont été arrêtés en flagrant délit vers 4 heures ce jeudi matin, après avoir tenté de cambrioler une pharmacie de Montargis. Auparavant, ils auraient visité quatre restaurants, parfois en échouant à y entrer par effraction, puisqu'ils étaient "munis d'outils rudimentaires", précise Loïc Abrial, parfois en réussissant à pénétrer à l'intérieur.

Quelques centaines d'euros dérobés

Au total, ils auraient dérobé "quelques centaines d'euros" dans les fonds de caisses des restaurants. Lors de leur arrestation, ils avaient d'ailleurs cet argent en espèce en leur possession. Ces trois mineurs, non connus de la justice, ont été remis en liberté et confiés aux services du Département, et seront jugés le 14 septembre par le juge des enfants de Montargis.

Selon nos informations, le restaurant "La Petite Venise", située sur une péniche, mais aussi "La Terrasse" ou encore le "Churrasco", font partie des établissements qui ont été "visités" dans la nuit de mercredi à jeudi à Montargis.