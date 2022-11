Trois mineurs mis en examen pour "tentative de meurtre" après l'agression d'un adolescent à Rosny-sous-Bois

La victime de 15 ans est toujours dans le coma. Trois mineurs âgés de 15 et 16 ans ont été mis en examen pour "tentative de meurtre" après la violente agression dans la soirée du 2 novembre dernier d'un adolescent à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Ils ont aussi été mis en examen dimanche soir des chefs de "non-assistance à personne en danger" et "vol en réunion". L'un d'entre eux a été placé en détention provisoire, l'autre sous contrôle judiciaire, et le plus jeune placé dans un centre éducatif fermé.

ⓘ Publicité

Grièvement blessé à la tête le 31 octobre, l'adolescent de 15 ans, dans le coma depuis l'agression, a été transféré à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Les circonstances de l'agression sont encore floues.