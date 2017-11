Trois mises en examen à Evreux après un cambriolage à Breuilpont, dans l'Eure. Le père de famille était décédé.

Trois hommes originaires d'Elbeuf ont été interpellés ce mardi et mis en examen à Evreux après un cambriolage le 19 juin dernier à Breuilpont, dans l'Eure. La mère et les deux filles avaient été séquestrées. Le père était décédé.

Cette nuit-là, le 19 juin 2017, plusieurs hommes cagoulés pénètrent dans la maison familiale à Breuilpont, dans l'Eure. Il est 3h du matin, ils se présentent comme des membres du GIGN venus pour un contrôle fiscal et recherchent en fait de l'argent.

Ils séquestrent la mère et ses deux filles, âgées de 17 et 21 ans, dans une chambre à l'étage et restent en bas, avec le père.

A leur départ, le retraité est retrouvé mort, victime d'une crise cardiaque, son corps présente des marques de violences.

Après 5 mois d'enquête, les gendarmes de la section de recherche de Rouen aidés des brigades de Louviers et de Pacy-sur-Eure identifient plusieurs personnes et mardi, trois hommes originaires de la région d'Elbeuf sont interpellés et mis en examen pour tentative d'extorsion, coups mortels et séquestration. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Un quatrième homme est toujours en fuite et activement recherché.