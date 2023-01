Trois mois après l'incendie de Stocktout, les victimes s'organisent pour tenter d'obtenir réparation

Il ne reste plus de l'entrepôt Stocktout à Saint-Sulpice-de-Royan qu'un enchevêtrement de poutres de ferraille tordues par l'incendie. Une trentaine de personnes se sont réunies devant les grilles ce dimanche matin, dans la zone d'activité "Queue de l'âne". Certaines portent un numéro accroché à leurs vêtements ou autour du cou, il s'agit du numéro du box qu'elles louaient et dans le quel se trouvaient un bout ou tout leur déménagement et beaucoup de souvenirs. Elles ont tout perdu dans le violent incendie du 14 octobre 2022.

Les locataires des boxes espèrent pouvoir retrouver sous ces poutres métalliques entrelacées, des restes de leurs biens stockés dans l'entrepôt incendié. © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Le contenu de 300 box à brulé, on ignore toujours ce qui est à l'origine de l'incendie, une enquête est en cours. Et difficile de dire combien de personnes ont été touchées. Certaines avaient deux ou trois boxes, "on estime à 150 le nombre de victimes" affirme Stéphanie Baradeau la présidente du tout nouveau "collectif des victimes de Stocktout - 14/10/22". La plupart ne se connaissaient pas avant ce dimanche matin, il a fallu les rassembler, via Facebook.

C'est Jacques Boisset, secrétaire du collectif qui s'est chargé de faire le lien entre les victimes : "j'ai eu au téléphone des gens que je ne connaissais pas et qui pleuraient au bout du fil. On a tout perdu, et on ne nous dit rien". Il fait partie de ceux pour lesquels le préjudice est le plus important, il avait tout son déménagement dans trois boxes, et se préparait à quitter la région.

Aujourd'hui, il tente de rassembler le plus de victimes possible, pour "qu'on soit dans les jours qui viennent une force collective". Il leur conseille d'écrire au procureur "pour qu'il sache qu'il y a des victimes de ce sinistre. Un procureur ça ne juge que sur pièce, si on ne bouge pas, on n'existe pas". La démarche individuelle pourrait être suivie d'une démarche collective selon le résultat de l'enquête.

Retrouver des restes et avoir des réponses sur l'origine de l'incendie

"Moi j'attends beaucoup du résultat de l'enquête" dit Jacques Boisset, "on veut savoir d'où est parti l'incendie, ceux qui étaient là ont tous entendu des explosions, ce qui veut dire qu'il y avait des bouteilles de gaz". L'homme qui est à ses coté souligne que l'entrepôt est entouré de professionnels. "On n'est au courant de rien, on n'est rien en fait" s'exclame Stéphanie Baradeau, la présidente. Elle parle d'un deuil impossible, comme lorsque quelqu'un disparait : "on ne sait pas ce qui s'est passé, on a tout laissé dedans, il y a peut-être des restes, il n'y a rien de fini donc on va aller au bout".

Certaines victimes ont l'espoir fou de pouvoir récupérer des restes de leurs biens. "Même si ce sont des morceaux, ce sont nos vies, nos souvenirs qui sont en dessous" explique Stéphanie Bardeau. D'autres espèrent être indemnisées, même si pour la plupart elles n'étaient pas assurées. Elles se demandent si les normes incendies étaient respectées et s'interrogent sur les obligations du propriétaire. L'entrepôt n'était pas un garde-meuble (qui est surveillé jour et nuit, pour lequel on doit prendre rendez-vous avant de venir dans son box) mais un auto-stockage : il y avait des caméras, mais tous les locataires avaient une clé, et pouvaient venir jour et nuit.

Mais pour obtenir des réponses à toutes ces questions, ou récupérer des restes, il faut que le stockage reste en place. Pour que des expertises aient lieu disent les locataires. Or des panneaux de démolition ont été apposés sur les grilles. Ils craignent que tout soit hôté et définitivement perdu.