Trois mois après les émeutes à Chambéry, c'est "le statu quo" au cinéma "Le Forum"

L'incendie du cinéma "Le Forum" à Chambéry pourrait dater d'hier tant les lieux sont restés dans le même état, trois mois après avoir été vandalisés fin juin lors des émeutes en réaction à la mort de Nahel , tué par un tir de policier à Nanterre. La façade de l'établissement, quartier Chambéry le Haut, est encore noircie par les flammes, tout comme le hall d'entrée, la caisse et une partie de l'escalier, dévastés par le brasier. "C'est la même vision d'horreur, c'est très compliqué à voir au bout de trois mois", souffle le directeur du cinéma, Patrice Palumbo.

Dans l'attente du rapport d'expertise

Le cinéma est resté tel quel depuis la nuit du 29 au 30 juin où un groupe d'individus a forcé l'entrée et "jeté de l'essence puis après ils ont mis le feu", se souvient Patrice Palumbo, qui marche par tâtonnement entre les débris en tout genre. Les pompiers ont maitrisé l'incendie, mais depuis... Rien. Les réparations n'ont toujours pas débuté, le directeur n'a aucune perspective, pas même une date de réouverture, alors que les deux salles sont intactes et le matériel de projection opérationnels.

Les experts, mandatés par les assureurs, sont passés pour constater les dégâts. Trois sont sur le dossier, celui du cinéma, celui de la mairie, propriétaire des lieux, et enfin un troisième, celui du syndicat de copropriété, qui concerne l'association UDAF, accolée au cinéma. La procédure patine. "Il y a eu tellement de dégâts sur Chambéry, les assureurs sont débordés par le nombre de dossiers, regrette Patrice Palumbo, donc là j'attends toujours les conclusions de l'expertise, c'est le statu quo."

La bataille entre assureurs retarde la procédure

Cette négociation entre assureurs peut durer encore longtemps, "ils en sont à "qui doit payer quoi", et en fonction de cela, ce seront les assurances qui prendront en charge", ajoute le directeur, alors c'est vrai que c'est lent, j'ai aucune perspective, même à deux trois mois près." Le manque à gagner du cinéma commence lui aussi à être important, la perte d'exploitation est d'ailleurs dans la balance des négociations entre les assureurs. Sur les neuf salariés du directeur, qui gère également le cinéma "Astrée", au centre-ville, trois sont au chômage partiel depuis l'incendie.

En plus du cinéma "Le Forum", l'école Madeleine-Rebérioux, rue du Pré de l'Ane, avait été prise pour cible, ainsi que la mairie de quartier et un bâtiment d'un baileur social. Les autorités avaient également déploré une quinzaine de feux sur la voie publique, des incendies de poubelles et de voitures dans le quartier.