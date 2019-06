Trois mois après un carambolage mortel, un bistrot de Villefontaine est contraint de fermer

Villefontaine, France

Trois mois après l'accident qui a couté la vie à un couple de retraités à Bourgoin-Jallieu (Isère), un bistrot de Villefontaine est contraint de fermer pendant deux mois, par décision administrative. Il est reproché à l'établissement d'avoir continué à servir le gendarme qui a provoqué cet accident mortel, alors qu'il était en état d'ivresse manifeste.

Un an et demi de prison ferme pour le gendarme

Le 26 février dernier, ce gendarme de 35 ans qui n'était pas en service au moment des faits, avait passé l'après-midi à boire dans un bar-restaurant du Village de marques de Villefontaine. Pendant 6 heures, avec quatre collègues, ils avaient parlé de leur vie, du boulot, tout en buvant 3 litres de bière.

En sortant de cet établissement, il avait pris le volant avec 2,54 grammes d'alcool par litre de sang. Le gendarme avait provoqué un carambolage impliquant six voitures et provoquant le décès de Geneviève et Florencio Duron, sur une 2x2 voies de Bourgoin-Jallieu.

Deux jours plus tard, le gendarme était jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu, il avait écopé de trois ans de prison dont un an et demi ferme et avait été écroué.

Deux mois de fermeture pour le bistrot

Le bar-restaurant dans lequel il avait consommé faisait l'objet d'une enquête administrative. Cette procédure, engagée par la sous-préfecture de la Tour du Pin, a abouti. L'établissement qui a continué à servir le gendarme-chauffard doit fermer pour deux mois. D'après le Dauphiné libéré, le gérant entend déposer un recours contre cette fermeture.

Dans cette affaire, les enfants du couple de victimes ont également porté plainte contre les quatre collègues du gendarme, pour "homicides involontaires" et "non-empêchement de ce délit".

