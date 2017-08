Trois mois de prison avec sursis pour l'homme qui avait dégradé 25 voitures à Langeais

Un homme de 28 ans était jugé ce mercredi pour avoir dégradé 25 voitures sur des parkings de Langeais en juin 2016. Il écope de trois mois de prison avec sursis ainsi que de 105 heures de travaux d'intérêts généraux. Il devra aussi indemniser les victimes.

Il évoque un "pétage de plombs". L'homme de 28 ans qui avait dégradé 25 voitures sur des parkings à Langeais en juin 2016 a été condamné ce matin à trois mois de prison avec sursis au tribunal correctionnel de Tours. Il devra aussi accomplir 105 heures de travaux d'intérêts généraux et indemniser ses victimes, ce qui représente environ 4000 euros au total. Il a dû expliquer son geste à la barre : il assure qu'il traversait à l'époque une mauvaise passe, qu'il buvait, se droguait. La nuit où il a commis les faits, le cocktail est explosif et la quantité excessive : il sort et s'attaque à ce qu'il trouve sur son chemin : les voitures de ses voisins. Pare-brises cassés, rétroviseurs arrachés,pneus crevés, un coup de sang qu'il jure regretter aujourd'hui. Il s'est excusé platement face aux victimes ruant l'audience avant de recommencer en quittant la salle une fois le jugement annoncé. Il devra par ailleurs soigner ses problèmes d'addictions à l'alcool et à la drogue.