Trois mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger après une noyade en Loire

A l'audience du 11 octobre dernier , le parquet avait requis la relaxe de Philippe, poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Le tribunal judiciaire d'Orléans, qui a rendu son jugement ce jeudi, n'a pas suivi les réquisitions du ministère public et a condamné cet homme âgé de 54 ans à trois mois de prison avec sursis et à 8.000 euros de dommages et intérêts. Son avocat, Me Eric Grassin, a tout de suite indiqué qu'il allait faire appel de cette décision.

Le 5 mai 2016, le prévenu, son fils et un ami étaient tombés tous les trois dans la Loire à Ouvrouer-les-Champs près de Jargeau, après le chavirage de leur barque. Sain et sauf avec son enfant, son ami avait en revanche péri, emporté par les flots. La justice lui reprochait de ne pas avoir prévenu à temps les secours.